Gesundheitsamt: Kontakte dringend einschränken

Das Gesundheitsamt appelliert dringend an alle Mülheimer sich strikt an die Corona-Regeln zu halten und alle Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Wer einen Corona-Test mache, sollte außerdem bis zu einem negativen Test-Ergebnis zuhause bleiben. Außerdem sollten Betroffene sich überlegen, wann die Symptome begonnen haben und zu wem sie in den 48 Stunden vorher Kontakt hatten. Dies spare im Gesundheitsamt wertvolle Zeit bei der Kontaktnachverfolgung, so die Stadt.

© Reto Klar / Funke Foto Services