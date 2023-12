Geschenkaktion für Kinderhospiz

Mitarbeiter der Evangelischen Krankenhäuser in Mülheim und Oberhausen erfüllen Kinderwünsche. Beschäftigte haben 54 Weihnachtsgeschenke gepackt und in das ambulante Kinder- und Jugendhospiz Möwennest in Oberhausen gebracht. Die Geschenke sind auf der Weihnachtsfeier des Hospizes verteilt worden.





© Ategris