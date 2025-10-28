Navigation

Gemeindefinanzierung: 184 Mio. € für Mülheim

Veröffentlicht: Dienstag, 28.10.2025 05:12

Die Stadt Mülheim bekommt im Jahr 2026 rund 184 Millionen Euro aus der Gemeindefinanzierung des Landes NRW. Das sind deutlich mehr Mittel als im Vorjahr.

© xyz+ - stock.adobe.com

Das teilen die Landtagsabgeordneten Mehrdad Mostofizadeh (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Jan Heinisch (CDU) mit. Mit dem Geld kann die Stadt zum Beispiel Schulen, Kitas, Busse, Straßenbahnen und mehr Grünflächen verbessern. Insgesamt erhalten alle Städte und Gemeinden in NRW 2026 rund 16,8 Milliarden Euro – ein neuer Rekord, heißt es. Die Landesregierung übernimmt außerdem alte Schulden der Städte.

