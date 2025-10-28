Gemeindefinanzierung: 184 Mio. € für Mülheim

Das teilen die Landtagsabgeordneten Mehrdad Mostofizadeh (Bündnis 90/Die Grünen) und Dr. Jan Heinisch (CDU) mit. Mit dem Geld kann die Stadt zum Beispiel Schulen, Kitas, Busse, Straßenbahnen und mehr Grünflächen verbessern. Insgesamt erhalten alle Städte und Gemeinden in NRW 2026 rund 16,8 Milliarden Euro – ein neuer Rekord, heißt es. Die Landesregierung übernimmt außerdem alte Schulden der Städte.