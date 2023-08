Geldautomatensprenger nach Unfall auf der Flucht - MIT UPADTE

Dort hatten gegen 1.30 Uhr Unbekannte einen Automaten mitten in der Innenstadt in die Luft gejagt. Anschließend flüchteten sie mit einem Alpha Romeo über A40 und A57 Richtung Niederlande. Laut Polizei war das Fluchtauto anschließend auf der A57 in Höhe Anschluss Sonsbeck in einen Unfall verwickelt. Die mutmaßlichen Täter flüchteten zu Fuß. Die Suche nach ihnen auch mit einem Hubschrauber war bislang erfolglos. Die Kripo ermittelt weiter.





Update 12:45 Uhr: Die Polizei konnte drei Tatverdächtige finden und festnehmen. Dabei konnte auch ein Teil der Tatbeute aufgefunden werden, heißt es.