Geldautomat in Selbeck geprengt

In Selbeck haben am frühen Morgen ein Geldautomat gesprengt worden. Gegen drei Uhr hatten noch unbekannte Täter den Automaten der Sparkasse an der Kölner Straße zur Explosion gebracht, sagte uns die Polizei. Ob die Täter Beute gemacht haben, ist noch unklar. Auf den ersten Blick sind die Tresore aber unbeschädigt, sagte uns heute Morgen ein Sprecher der Sparkasse Mülheim auf Nachfrage.

© m.mphoto - stock.adobe.com