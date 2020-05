Geldautomat in Oberdümpten wieder in Betrieb

Die Sparkasse Mülheim will nach und nach wieder alle Geldautomaten in Betrieb nehmen. Sie hatte aus Sicherheitsgründen eine Reihe besonders gefährdeter Standorte vom Netz genommen. Zuletzt hatten Mitte März Kriminelle die Corona-Krise und die deswegen leeren Straßen ausgenutzt, um zwei Geldautomaten bei uns in die Luft zu sprengen.

© U. J. Alexander - stock.adobe.com