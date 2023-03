Geld für Schulprojekte

Die Sparda-Spendenwahl startet in eine neue Runde. Auch Grund- und weiterführende Schulen aus Mülheim können sich Geld für Projekte sichern, die das Miteinander an den Schulen oder die Lern- und Aufenthaltsqualität verbessern. Insgesamt vergibt die Spardabank wieder 400.000 Euro an Schulen.

© Pixabay