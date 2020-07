Geld für Naturprojekte

Sie stammen aus dem Aktionsprogramm "Grüne Lückenschlüsse". Knapp 237.000 Euro sind für Projekte bei uns in Mülheim gedacht. Insgesamt sind es drei, die noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Die größte Summe (127.687 Euro) ist für die "Erlebnisroute Mülheimer Bodenschätze" gedacht. Die Stationen, die es schon gibt, sollen überarbeitet und um zehn weitere ergänzt werden. Unter anderem geht es dabei um die Klimaanpassung und die Bedeutung gesunder Böden als Kohlenstoffspeicher. Geld gibt es außerdem für einen "grünen Übergang" von der MüGa zum Radschnellweg (100.000 Euro). Die Maßnahmen sollen schon Ende des Jahres ein sichtbares Auftaktsignal für die Internationale Gartenausstellung 2027 sein, heißt es in den Planungen.