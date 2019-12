Geld für gute Studenten an HRW

Die Hochschule Ruhr West in Mülheim und Bottrop hat zusammen mit ihrem Förderverein so viele Stipendien wie noch nie vergeben. 55 Studenten werden im aktuellen Studienjahr 300 Euro pro Monat mehr zur Verfügung haben, heißt es in einer Mitteilung.

