Geisterfahrer musste Führerschein abgeben

Eine Geisterfahrt auf der A40 ist am Wochenende glimpflich ausgegangen. Wie die Polizei heute mitteilt war am Freitagabend ein 78-Jähriger in Essen-Huttrop in falscher Richtung aufgefahren. Er konnte erst nach zehn Kilometern Fahrt durch eine Vollsperrung bei Bochum gestoppt werden.

© ksfotos - Fotolia