Gedenken an Loveparade-Opfer

Schon gestern Abend war traditionell die Nacht der tausend Lichter an der Gedenkstätte im Karl-Lehr-Tunnel, wo wieder viele Menschen Kerzen für die Opfer angezündet haben. Heute gibt es in der Salvatorkirche eine Gedenkfeier für die Angehörigen und ab 16.45 Uhr noch eine offizielle Andacht der Stiftung Duisburg mit musikalischer Begleitung an der Gedenkstätte. Der Karl-Lehr-Tunnel in Duisburg ist deshalb heute ab 14 Uhr bis zum späten Abend gesperrt. Radfahrer und Fußgänger können ihn trotzdem benutzen. Der Prozess um die Schuld für das Unglück gilt als eines der aufwendigsten Gerichtsverfahren in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Er dauerte mehrere Jahre und wurde fast zehn Jahre nach der Katastrophe ohne Verurteilungen eingestellt. Die Schuld der Angeklagten sei zu gering, um sie zu verurteilen, heißt es. Denn bei der Loveparade habe es nicht eine einzelne Ursache gegeben, sondern viele Fehler, die zusammen zu dem Unglück geführt haben.