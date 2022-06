Geänderte Öffnungszeiten für Mülheimer Bäder

Morgen, an Fronleichnam, ändern sich die Öffnungszeiten der Bäder bei uns in Mülheim. Das Friedrich-Wennmann-Bad in Heißen hat von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Das Hallenbad Süd bleibt dagegen geschlossen

© Frank Oppitz/FUNKE Foto Services