GDL-Streik geht in die nächste Runde

Heute Abend (6.3.) steht der nächste große Streik an. Die Gewerkschaft GDL will ab 18 Uhr bei der Bahn den Güterverkehr lahmlegen. Ab 2 Uhr in der Nacht soll es dann auch im Personenverkehr Probleme geben.

