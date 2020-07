Gastronomie bietet weniger Ausbildungsplätze

Die Zahlen zeigen, dass die Ausbildungsplätze in der Gastronomie in Mülheim im letzten Jahr um neun Prozent gesunken sind. Die Gewerkschaft appelliert deswegen an die Hotels, Gaststätten und Restaurants, die Förderprogramme vom Bund zu nutzen und wieder mehr auszubilden. Betriebe können, laut NGG, pro neuem Ausbildungsplatz 3.000 Euro bekommen.