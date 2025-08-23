Galopprennbahn: Familienrenntag steht an

Der erste Start erfolgt gegen 11.14 Uhr. Insgesamt sechs Rennen stehen auf dem Programm. Im sportlichen Mittelpunkt steht der Preis des Stalles Cloverleaf. Er ist mit 11.500 Euro dotiert. Es geht über eine Strecke von 2.200 Metern. Auf der Rennbahn gibt es neben dem Pferdesport auch ein Rahmenprogramm mit Kinderbespaßung. Am 4. Oktober steht der nächste Renntag auf dem Programm.