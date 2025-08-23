Navigation

Galopprennbahn: Familienrenntag steht an

Veröffentlicht: Samstag, 23.08.2025 08:00

Heute (23.8.) läuft auf der Galopprennbahn am Raffelberg der Familienrenntag. Einlass ist ab 10 Uhr.

© 2021 foto@luftbild-blossey.de

Der erste Start erfolgt gegen 11.14 Uhr. Insgesamt sechs Rennen stehen auf dem Programm. Im sportlichen Mittelpunkt steht der Preis des Stalles Cloverleaf. Er ist mit 11.500 Euro dotiert. Es geht über eine Strecke von 2.200 Metern. Auf der Rennbahn gibt es neben dem Pferdesport auch ein Rahmenprogramm mit Kinderbespaßung. Am 4. Oktober steht der nächste Renntag auf dem Programm.

