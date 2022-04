Galeria spürt Zurückhaltung bei Kunden

Mittlerweile gehe es wieder etwas aufwärts. Die Zurückhaltung sei aber noch spürbar. Galeria führt das darauf zurück, dass in seinen Häusern eher "schöne" Dinge verkauft werden. Da würde beim Konsum zuerst gespart. Auch der Umbau der Kaufhäuser laufe schleppender als geplant. Das liege vor allem an den weltweiten Lieferengpässen. In diesem Jahr plant Galeria, sechs seiner rund 130 Filialen zu modernisieren.