Galeria-Beschäftigte streiken wieder

In fünf Bundesländern werden heute Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof bestreikt, auch in NRW. Betroffen sind die Filialen, denen die Schließung droht. Verdi fordert die Rückkehr in den Tarifvertrag.

© André Hirtz / FUNKE Foto Services