Gärtnerei Rumbaum wird noch 2020 abgerissen

Die ehemalige Gärternerei Rumbaum in Selbeck wird noch in diesem Jahr abgerissen. Das hat der Investor angekündigt - die Ten Brinke Group. Das Unternehmen will das Grundstück in den nächsten Monaten auch schon erschließen, sich also um Strom- und Wasserleitungen kümmern. Auf dem 15.000 Quadratmeter großen Gelände sollen unter dem Namen "Selbecker Stadtgärten" 14 Reihenhäuser und 26 Doppelhaushälften entstehen.

© 2019 foto@luftbild-blossey.de