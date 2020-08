Fußgänger und Radfahrer ignorieren Umleitung

Das Umweltamt appelliert an Radfahrer und Fußgänger: Bitte haltet euch an die Umleitung an der Alpenbach-Brücke. In dem Bereich laufen auf der Straße "Durch die Aue" in Mintard Bauarbeiten. Der Bereich ist seit Montag (10. August) vollgesperrt. Das scheint Radler und Fußgänger aber nicht zu interessieren.

