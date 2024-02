Fußball-EM: Noch Volunteers gesucht

Benötigt werden rund 1.800 sogenannte Volunteers. Dazu kommt noch ein Puffer für den Fall, dass kurzfristig Freiwillige absagen oder ausfallen. Im März starten die ersten Schulungen, für Anfang Mai ist ein erstes gemeinsames Event geplant. Die Volunteers werden für die Betreuung von Mannschaften, Funktionären und Fans benötigt. In Gelsenkirchen werden ab Mitte Juni vier Spiel ausgetragen, darunter die Partien England vs Serbien und Italien vs Spanien. Bewerbungen nimmt die Stadt Gelsenkirchen nach wie vor an.