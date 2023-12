Fußball-EM 2024: VRR fordert einen Baustopp im Schienennetz

Dortmund und Gelsenkirchen sind Austragungsorte für die Fußball-EM im nächsten Jahr. Die Deutsche Bahn plant für diesen Zeitraum eine größere Baustelle am Schienennetz auf dieser Strecke. Der VRR fordert daraufhin jetzt in einem Schreiben an die DB unter anderem einen Baustopp im Schienennetz während der EM. Denn: während des Großevents würden Besucher aus ganz Europa mit dem Zug reisen, was den Zeitpunkt für die Arbeiten besonders ungeeignet macht. Auch wenn allen Beteiligten bewusst sei, dass die Modernisierung des Schienenverkehrs wichtig und notwendig ist.

Auch sonst kritisiert der VRR die Situation im Nahverkehr in den letzten Monaten. Pendler seien nur schlecht über Baustellen informiert worden und Umleitungen hätten nicht gut funktioniert, sagt der VRR.