Für jede Grundschule eine neue Eingangsklasse

Die Stadt spricht von einer erwarteten Steigerung wegen eines besonders geburtenstarken Jahrgangs. An jedem Standort kann mindestens eine Eingangsklasse gebildet werden, heißt es. Eltern, die ihre Kinder noch nicht angemeldet haben, sollen das dringend direkt nach den Herbstferien nachholen und einen Termin an der Grundschule vereinbaren. Nach den Ferien wollen Stadt und Schulleitungen sich auch zusammensetzen und darüber beraten, wie genau die Klassen gebildet werden sollen. Mehr Anmeldungen für das neue Schuljahr gibt es u.a. an der Barbaraschule, der GGS Heinrichstraße oder der Hölterschule. Weniger Kinder sind u.a. an der Schule am Dichterviertel, der GGS Filchnerstraße oder der Schildbergschule angemeldet worden.