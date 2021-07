Für dieses Jahr mehr Einschläge erwartet

Der Siemens-Konzern betreibt ein Analyse- und Warnsystem rund um Blitzeinschläge und sagt: Deutschlandweit ist die Zahl der Einschläge im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Oberhausen landet im Ranking der deutschen Städte und Landkreise nur auf Platz 290. 40 Blitzeinschläge wurden hier im vergangenen Jahr registriert. Bezogen auf die Größe der Stadt macht das eine Dichte von 0,52 Einschlägen pro Quadratmeter. In Mülheim liegt die Dichte mit 0,49 sogar noch niedriger. Einen der niedrigsten Werte in ganz Deutschland verzeichnet die Stadt Essen. Hier sind im gesamten Stadtgebiet im Jahr 2020 lediglich 20 Blitze eingeschlagen. Revierweit gab es die meisten in Hamm mit 181. Das macht eine Dichte von 0,8. Für dieses Jahr werden wegen der vielen Unwetter seitens Siemens noch einmal deutlich mehr Blitzeinschläge erwartet.