Für Arbeitslosengeld online ausweisen

Während des Corona-Lockdowns war es nicht nötig, sich persönlich zu identifizieren. Ein Anruf oder eine Mail reichten. Das muss jetzt aber nachgeholt werden. Mit dem Online-Angebot bieten wir Arbeitslosen jetzt eine zeitsparende Alternative. Außerdem könnten so persönliche Kontakte weiterhin vermieden werden, heißt es in einer Mitteilung. Wer sich noch nicht identifiziert hat, bekommt in den nächsten Tagen Post. Wer an dem Selfie-Ident-Verfahren nicht teilnehmen kann oder möchte, muss allerdings einen Termin machen und persönlich vorsprechen. Alle Infos dazu gibt es auch bei uns auf der Homepage im Bereich Lokalnachrichten.