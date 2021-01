Fünf weitere Todesfälle

Aktuell sind bei uns in der Stadt 250 Mülheimer mit dem Coronavirus infiziert. Abzüglich der Menschen, die seit gestern Morgen wieder als gesund gelten, sind das 28 neue Fälle. 425 Mülheimer sitzen im Moment in Quarantäne. 4.703 gelten mittlerweile wieder als gesund. Die Inzidenz ist von gestern auf heute leicht gesunken und liegt bei 85 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (gestern 86,2).