Fünf Tage Schnupperstudium an HRW

In der nächsten Woche (22.-26. Mai) läuft an der Hochschule Ruhr West in Mülheim und Bottrop ein Schnupperstudium. Wer mag, kann den Campus kennenlernen, Vorträge mitmachen oder auch an Studienberatungen und Vorlesungen teilnehmen.





