Fünf Sportvereine bekommen 6.500 Euro

Die größte Summe geht mit 2.000 Euro an den TSV Viktoria 1898. Der Kahlenberger HTC und die Mülheimer Turngemeinde 1856 bekommen jeweils 1.500 Euro. Noch mal 1.000 Euro gehen an den SV Heißen und 500 Euro an den Tauch-Sport-Club Mülheim. Der Gewinnverein der Sparda-Bank hatte sich für dieses Jahr vorgenommen, den sportlichen Nachwuchs zu fördern. Dafür gab es bei der Aktion "Leuchtfeuer" insgesamt 250.000 Euro für 150 gemeinnützige Vereine. Wegen der Corona-Pandemie hätten Kinder und Jugendliche in letzter Zeit auf vieles verzichten müssen, heißt es als Begründung. Um das aufzufangen, hätten die Vereine überdurchschnittliches geleistet. Das sollte gewürdigt werden. Das Geld stammt aus Teilen der Einnahmen des Gewinnsparens. Bewerben konnten sich alle gemeinnützigen Vereine aus dem Gebiet der Sparda-Bank West. Wer das Geld jetzt bekommt, haben Internetnutzer per Online-Abstimmung entschieden.