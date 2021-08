Fünf Festival-Wochen am See

In gut zwei Wochen startet in Bochum die Zfr-Strandkorb-Edition, eine Corona-Ausgabe des Zeltfestivals. Die Veranstalter haben heute weitere Künstler bekannt gegeben, die in den fünf Festival-Wochen auftreten werden.

