Frist läuft ab - Führerscheine müssen umgetauscht werden

Termine in der Mülheimer Führerscheinstelle gibt es aktuell nicht. Die Stadt empfiehlt aber, täglich morgens online nachzuschauen. Es könne durchaus sein, dass tagesaktuell noch Termine freigeschaltet werden. Außerdem werden freitags zur Mittagszeit Termine für die folgende Woche angeboten, heißt es. Wer nach dem 19. Januar mit einem alten Führerschein erwischt wird, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss 10 Euro Strafe zahlen. Verboten ist Autofahren damit aber nicht. Anders sieht es bei LKW- und Busführerscheinen aus. Hier wird eine Strafanzeige fällig. Führerscheine im Scheckkartenformat gelten als fälschungssicherer. Der Umtausch von insgesamt 43 Millionen Führerscheinen in Deutschland läuft schon seit rund zweieinhalb Jahren. Die Kosten liegen bei rund 33 Euro. Auch unbefristete Kartenführerscheine, die zwischen dem 1. Januar 1999 und dem 18. Januar 2013 ausgestellt worden sind, müssen umgetauscht werden. Hier gehen die Fristen aber erst in zwei Jahren los.