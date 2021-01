Frisöre lassen aus Protest Licht an

Mülheimer Frisöre machen heute bei einer bundesweiten Protestaktion mit. Unter dem Motto "Licht an, bevor es ganz ausgeht!" sollen von heute (31.01.) bis morgen 24 Stunden lang die Lichter in den Salons brennen, kündigt die Frisör-Innung Mülheim an. Damit soll auf die dramatische Situation des Frisörhandwerks im zweiten Lockdown aufmerksam gemacht werden.

© Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks (ZV)