Freiwillige zum Gießen gesucht

In Essen ist die Aktion im vergangenen Jahr bereits erfolgreich angelaufen. Dort machen über 300 Leute mit. Bis Ende diesen Monats sollen 350 Wassertanks mit 1.000 Litern Fassungsvermögen für Regenwasser aufgestellt werden. Tanks und Gießkannen werden vom Land bereit gestellt. In Mülheim möchte man das Projekt auch an den Start bringen. Heute (15.02.) um 16 Uhr gibt es dazu eine erste Online-Veranstaltung. Hier sollen die Idee vorgestellt und erste Fragen beantwortet werden. Interessierte melden sich vorab unter giessen@ehrenamtessen.de an.