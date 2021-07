Freiwillige sammeln am Ruhrufer Müll

Jeder kann mithelfen, auch wenn es nur für eine Stunde ist, heißt es vom Verein. Die Mülheimer Entsorgungsgesellschaft unterstützt die Aufräumaktion. Sie stellt einen Container zur Verfügung, in dem der Müll entsorgt werden kann. Außerdem gibt es für die Helfer Müllsäcke, Müllzangen und Handschuhe. Einsatzgebiete sind die Uferbereiche der Ruhr in den Styrumer Ruhrauen, in der Innenstadt, in Saarn und in Mintard. Abgesperrte Bereiche sind tabu. Das Ordnungsamt ist über den Einsatz informiert. Wer noch mithelfen möchte, sollte auf jeden Fall eine Maske dabei haben und am besten auch eigene Handschuhe. Nützlich wären auch Schubkarren oder Sackkarren oder große Autos, mit denen Abfälle zum Container transportiert werden können. Alle Infos gibt´s auf der facebook-Seite von "4330hilft". Wer sich zur besseren Planung noch für die Aufräumaktion anmelden möchte, kann das per Telefon unter 30995454 oder per Mail an helfen@4330hilft.de.