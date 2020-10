Freilaufende Hunde töten Rehe

Im Ruhrgebiet sind diesen Sommer deutlich mehr Rehe von freilaufenden Hunden getötet worden als das die letzten Jahre der Fall war. Das häuft sich gerade, sagen Revierförster des Regionalverbands Ruhr. Allein in den letzten Wochen seien mehrere Rehe gejagt und getötet worden – zum Beispiel im Witthausbusch in Mülheim und in Wäldern in Ratingen.

