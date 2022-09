Freier Eintritt im Sommerkino am Schloss Broich

Die romantische Komödie aus den USA kam 2011 in die Kinos. Um 19:30 Uhr geht es los, Einlass ist um 18 Uhr - der Eintritt ist frei. Für Popcorn und Getränke ist auch gesorgt. Auch bei schlechtem Wetter wird der Film gezeigt. Dann sollen die Besucher entsprechende Kleidung anziehen und einen Regenschirm mitbringen.

Gestern haben die Stadt Mülheim und der Energiedienstleister Westenergie bereits den Film "A Star Is Born" gezeigt. Alle Einnamen aus Popcorn und Getränken gehen an den Verein "Hilfe für Frauen e.V." in Mülheim. Der Verein schützt und berät Frauen, die zum Beispiel Opfer von häuslicher Gewalt geworden sind.