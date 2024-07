Freie Fahrt zu Museen in ganz NRW

Bereits seit Jahren erstatten die Landschaftsverbände Schulklassen und Kitas schon die Fahrtkosten für Ausflüge zu ihren Museen in der Region. Ab dem neuen Schuljahr wird das aber auf ganz NRW ausgeweitet. Darüber hinaus haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren freien Eintritt in alle Museen, die sich in Trägerschaft des LVR und des LWL befinden. Um die Kosten für Bus und Bahn oder auch einen gemieteten Reisebus erstattet zu bekommen, muss vorher beim Landschaftsverband ein Antrag gestellt werden. Eine Liste aller Einrichtungen und die Anträge findet ihr hier.