Freie Fahrt im VRR zum Weltkindertag

Das gilt für Busse, Straßenbahnen, U-Bahnen, Regionalexpresszüge, Regionalbahnen und S-Bahnen der 2. Klasse. Auch bei der Ruhrbahn müssen Kinder kein Ticket lösen. Kinder unter sechs Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erwachsenen fahren.





Auch am Sonntag (22.9.) wird es für Kinder unter 15 Jahren noch einmal in Mülheim freie Fahrt geben. Alle, die zum großen Fest in die MüGa fahren, brauchen kein Ticket. Das hat die Ruhrbahn auf Nachfrage von Radio Mülheim noch einmal klargestellt. Ursprünglich fehlte der Hinweis in der Mitteilung. Freie Fahrt für Kids gilt zwischen 10 und 17 Uhr auf der Hin- und Rückfahrt zum Fest. Die Regelung gilt nur für die Ruhrbahn und nur in Mülheim und Essen. Für S-Bahnen oder Regionalexpresszüge müssen ganz normal Tickets gelöst werden, heißt es.