Frei: Koalitionsvertrag sieht keine Steuererhöhung vor

Veröffentlicht: Dienstag, 19.08.2025 00:10

Steuererhöhungen sind für den sozialdemokratischen Finanzminister Klingbeil kein Tabuthema. Er verweist auf Milliardenlücken im Haushalt - die Union auf den Koalitionsvertrag.

Kanzleramtschef Thorsten Frei
Haushalt

Berlin (dpa) - Mehrere Unionspolitiker haben einen Vorstoß von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) zu möglichen Steuererhöhungen für Spitzenverdiener und Vermögende zurückgewiesen. Der Koalitionsvertrag sehe keine Steuererhöhungen vor, sondern richtigerweise das Ziel von Steuersenkungen, sagte Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) der «Rheinischen Post». Wie in der Vergangenheit werde die Koalition wesentliche Entscheidungen gemeinsam treffen. «Der Koalitionsvertrag bildet hierfür unsere Grundlage», sagte Frei. 

Darin heißt es zum Thema Steuern unter anderem: «Wir werden die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen zur Mitte der Legislatur senken.»

Kritik auch von der CSU 

Unionsfraktionschef Jens Spahn lehnte Steuererhöhungen im «Focus» ebenfalls ab. «Als Fraktion gehen wir derzeit jeden Etat durch und prüfen, wo noch gespart werden kann. Das ist jetzt nicht die Zeit, um über Steuererhöhungen auch nur nachzudenken.» Die Koalition müsse mit den vorhandenen Mitteln auskommen. «Ganz zentral ist, dass wir konsolidieren und die Sozialabgaben senken», sagte Spahn. 

CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte der «Bild», Steuererhöhungen seien mit der CSU nicht machbar. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Steffen Bilger, lehnte Steuererhöhungen ab. «Deutschland ist ein Hochsteuerland. Im OECD-Vergleich haben wir die zweithöchsten Steuer- und Sozialabgaben», sagte er der «Bild». Angesichts dieser Umstände sei die Debatte fehl am Platz.

Klingbeil: «Da wird keine Option vom Tisch genommen»

Klingbeil hatte im «ZDF Berlin direkt Sommerinterview» deutlich gemacht, dass er zum Beseitigen der Milliardenlücken in den kommenden Haushalten höhere Steuern für Spitzenverdiener und Vermögende nicht ausschließt. «Da wird keine Option vom Tisch genommen», sagte der SPD-Vorsitzende am Sonntag. 

Nötig sei ein Gesamtpaket, um eine Lücke von 30 Milliarden Euro im Haushalt 2027 zu füllen. Zur Ansage von CSU-Chef Markus Söder, dass es höhere Steuern nicht geben werde, sagte der Finanzminister: «Auch Herr Söder hat ja nun mit einigen Vorhaben, die ihm wichtig sind, dazu beigetragen, dass eine Lücke im Haushalt größer wird.» Jetzt gehe es darum, sich kollegial an einen Tisch zu setzen und die jeweiligen Vorschläge abzugleichen, um diese Lücke zu verkleinern.

