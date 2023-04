Frau steuert Auto in Ruhr

Eine Seniorin muss nach einem schweren Unfall in Essen ihren Führerschein vorerst abgeben. Die 71-Jährige hat gestern Nachmittag laut Polizei in Kettwig die Kontrolle über ihr Auto verloren, zahlreiche geparkte Autos beschädigt und ist anschließend mit ihrem Wagen in der Ruhr gelandet.

© Feuerwehr Essen