Fraktionen fordern Regenbogenfarben für Mülheim

Die Fraktionen beantragen, mindestens zwei Verkehrsflächen in der Innenstadt mit Regenbogenfarben zu gestalten. In anderen Städten seien solche Flächen bereits umgesetzt oder wie in der Nachbarstadt Essen beschlossen. Grund für den Vorstoß sei, dass Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intersexuelle sowie viele andere Menschen aktuell noch viel Diskriminierung und Gewalt erfahren. CDU und Grüne haben konkret drei Flächen für die Umgestaltung im Sinn, die Leineweberstraße, den Rathausmarkt oder die Zentrale Haltestelle.