Foto von Leiche bei facebook aufgetaucht

Ein Unbekannter hat ein Foto des toten Mannes gepostet, den die Polizei am Mittwoch bei einem Einsatz auf der Aktienstraße erschossen hat. Das Bild ist in einem Kommentar-Bereich bei facebook aufgetaucht, heißt es - und zwar noch am selben Abend. Deswegen erstatten wir Strafanzeige und überprüfen den Sachverhalt in Absprache mit der Staatsanwaltschaft.

© Antje - stock.adobe.com