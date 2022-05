Förderung für Belebung des Wallviertel

Die Stadt nimmt mit dem Wallviertel am Landesprogramm teil. Die Stadt mietet ein leerstehendes Ladenlokal an und gibt es dann mit 80-prozentigem Nachlass an Gründer und Start-Ups weiter. Die Laufzeiten für die Pacht liegen bei sechs bis zwölf Monaten. Innerhalb dieser Zeit können Geschäftsideen ausprobiert und bei Erfolg das Ladenlokal dauerhaft angemietet werden. Mit dem Programm sollen Leerstände abgebaut und das Quartier an der Wallstraße weiterentwickelt werden.





Gefördert werden unter anderem diese Bereiche:





Einzelhandels- und Gastronomie-Start-Ups

Dienstleistungsgewerbe mit Publikumsverkehr

Direktverkauf landwirtschaftlicher Produkte

Handwerk mit Direktverkauf

Neue Angebote von Lieferservices / Verteilstationen

Showrooms des regionalen Online-Handels

Kulturwirtschaftliche Nutzungen

Bürgerschaftliche und nachbarschaftliche (wohn-affine) Nutzungen

Bildungsangebote und Kinderbetreuung

Nutzungen zur Ermöglichung von neuen Mobilitätslösungen (zum Beispiel Fahrradabstellflächen mit E-Ladestationen)





Bislang gab es laut Stadt 14 Bewerbungen, fünf Konzepte konnten umgesetzt werden. Das Projekt läuft bis Ende 2023. Hier gibt es alle Infos im Detail.