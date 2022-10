Förderung des Vallourec Geländes möglich

Der französische Stahlrohr-Produzent Vallourec hatte 2021 angekündigt, zwei Werke in Mülheim und Düsseldorf zu schließen. Am Standort Mülheim wird nur noch bis Ende 2023 produziert. Danach wird das Gelände verkauft. Daraufhin wurde die Frage gestellt, wie die Industriefläche in Zukunft genutzt werden könnte. Der CDU-Abgeordnete gibt nun an, dass eine Förderung über das Regionale Wirtschaftsprogramm (RWP) des Landes NRW möglich sei. Eigentlich kann dieses Programm nur bis zu 90 Prozent übernehmen - wenn die geplante Entwicklung besonders nachhaltig ist, seien auch 95 Prozent möglich. Heinisch meint, diese Voraussetzung sei in diesem Fall erfüllt.

Insgesamt 2.400 Vallourec Beschäftige aus Mülheim und Düsseldorf sind von der Schließung betroffen - in Mülheim sind es ca. 750. Fast 60 Unternehmen aus dem Ruhrgebiet und auch ein paar überregionale Unternehmen haben bisher Interesse geäußert, die Beschäftigten zu übernehmen.