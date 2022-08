Flughafen Dortmund mit wenig Problemen im Sommer

Vom 25. Juni bis zum 9. August zählte der Airport fast 392.000 Passagiere. Das sind knapp zwei Prozent mehr als im bisherigen Rekordsommer 2019. Der vergangene Juli war laut Bilanz auch der erfolgreichste Monat in der Geschichte des Flughafens. Wie auch an anderen kleineren Flughäfen gab es hier vergleichsweise wenig Probleme bei Check-in und Gepäckabfertigung. Der Dortmunder Flughafen ist der drittgrößte in NRW, nach Düsseldorf und Köln. Von hier aus werden derzeit rund 50 Ziele in 24 Ländern angeflogen.