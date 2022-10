Fluchtauto überschlägt sich auf A40

Es überschlug sich und landete kopfüber im Seitenstreifen. Als die Feuerwehr eintraf, hatte die Polizei den Fahrer schon aus dem Fahrzeug befreit. Er musste ins Krankenhaus gefahren werden. Die Autobahn musste für die Rettungsarbeiten in Richtung Essen komplett gesperrt werden.





Wie die Polizei berichtet, handelt es sich bei dem Auto um einen Wagen, der zuvor in Frankreich gestohlen wurde. Der Wagen war in den Niederlanden entdeckt und in Deutschland von der Autobahnpolizei verfolgt worden. Auf der Fluchtfahrt baute der bislang nicht identifizierte Fahrer dann den Unfall.