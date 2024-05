Flohmarkt soll jugendgerechter werden

Bei der Veranstaltung am 8.Juni werden wieder alle Mülheimer die Möglichkeit haben, auf der Wiese des Luisentals kostenlos und selbst organisiert zu trödeln. Der Fokus sollte dabei jedoch auf Jugendtrödel liegen, sagt die Stadt. Wie in den Vorjahren werde keine Standreservierung nötig sein. Es gelte das Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“. Für Kindertrödel wird es traditionell beim Ferienabschlussfest am 18. August im Witthausbusch wieder Gelegenheit geben.