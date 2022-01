Flic Flac setzt Show in Duisburg aus

Seit dem 28. Dezember dürften nur noch 625 Gäste in das Zelt am Hauptbahnhof kommen. Ein solidarischer, verantwortungsvoller und wirtschaftlicher Spielbetrieb sei so derzeit nicht mehr möglich. Bereits erworbene Tickets werden storniert und erstattet, heißt es in einer Erklärung. Sobald die Lage es zulässt, solle die Show wieder aufgenommen werden.





Zuvor hatte der Circus Flic Flac hat die Nummer mit dem sogenannten Todesrad für sein Dortmunder Gastspiel gestrichen. Grund dafür ist ein schwerer Zwischenfall am vergangenen Donnerstag. Dabei hatte sich eine Halterung gelöst. Zwei Artisten stürzten aus bis zu zehn Metern Höhe ab. Die beiden kamen mit leichten Verletzungen davon. Bevor der Circus die Nummer wieder ins Programm nimmt soll aber erst die genaue Ursache für den Unfall gefunden werden.