Flic Flac kommt für Dauergastspiel zurück

Flic Flac hatte im Januar seine Zelte in Duisburg kurzfristig abgebaut. Grund dafür war die zu diesem Zeitpunkt schwierige Corona-Lage. Die Auflagen sahen u.a. vor, dass deutlich weniger Zuschauer als möglich bei den Vorstellungen dabei sein durften. Ein verantwortungsvoller und wirtschaftlicher Betrieb sei so nicht möglich, hieß es damals. Im vergangenen Sommer hatte der Circus bekannt gegeben, in Duisburg dauerhaft bleiben zu wollen. Der feste Standort ist noch für zwei Jahre gesichert. Möglicherweise muss der Circus danach erneut umziehen.