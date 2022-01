Fledermäuse verhindern schnellen Brauerei-Abriss

Laut dem Gutachten nisten in dem verlassenen Gebäude mehrere Fledermausarten. Auch andere Tiere haben hier ein Zuhause gefunden. Der Teil, der am Heuweg liegt kann demnach nur noch bis Februar abgerissen werden. Dann ist bis Oktober Pause. Diesen Zeitplan hat uns die Stadt auf Nachfrage bestätigt. Im östlichen Teil dürfe in diesem Zeitraum nur oberhalb der Keller die Abrissbirne geschwungen werden. Die Arbeiten müssen von Experten begleitet werden. Der Eigentümer soll demnach auch für Ersatzquartiere für die Tiere sorgen. Das historische Brauerei-Gebäude steht seit mehr als 50 Jahren leer. Es gehört einem Investor aus Duisburg. Was mit dem Gelände nach dem Abriss geschehen soll, ist bislang nicht bekannt.