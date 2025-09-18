Navigation

Firmenlauf: Startschuss für Nachholtermin

Veröffentlicht: Donnerstag, 18.09.2025 07:07

Heute (18.9.) startet der verschobene Mülheimer Firmenlauf. Die Veranstalter melden einen neuen Teilnehmerrekord: Über 3.600 Läuferinnen und Läufer sollen heute Abend dabei sein.

© Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Der Start an der Hochschule Ruhr West ist um 18:30 Uhr. Wegen der fortgeschrittenen Dämmerung wird etwas früher gestartet als gewohnt.


Ursprünglich war der 9. Mülheimer Firmenlauf für Anfang Juli geplant. Wegen knapp 40 Grad und einer Gewitterwarnung hatten die Veranstalter das Event kurzfristig abgesagt und auf heute verschoben.


Die Strecke ist 5,5 Kilometer lang und führt über die Radtrasse, den Ringlokschuppen, die Ruhrinsel, den Wasserbahnhof, die Schloßbrücke und die Müga. Im Darlington Park befindet sich das Ziel. Dort finden auch die Siegerehrung und die After-Run-Party statt. Radio Mülheim ist wie gewohnt mit einem eigenen Team am Start.

Weitere Meldungen

Reiner Calmund: «Für meine Tochter habe ich mich halbiert»

Kino & TV Reiner Calmund prägte bei dem Fußballclub Bayer Leverkusen eine Ära. Zuletzt sorgte er mit seiner Gesundheit für Schlagzeilen.

Reiner Calmund

Streamingdienst DAZN: So machen Sie bei der Sammelklage mit

Digital Diverse Preissteigerungen haben in den letzten Jahren bei den Kunden des auf Sport spezialisierten Streamingdienstes DAZN für Unmut gesorgt.

Ein Mikrofon mit dem Logo von DAZN

Team entscheidet sich gegen Bergung von Dahlmeiers Leiche

Panorama Ein Team prüfte die Lage am Laila Peak und hat sich doch gegen die Bergung von Laura Dahlmeiers Leichnam entschieden. Ob eine spätere Bergung möglich ist, ist unklar.

Dahlmeier war beim Bergsteigen in Pakistan ums Leben gekommen.
skyline