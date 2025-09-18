Firmenlauf: Startschuss für Nachholtermin

Der Start an der Hochschule Ruhr West ist um 18:30 Uhr. Wegen der fortgeschrittenen Dämmerung wird etwas früher gestartet als gewohnt.





Ursprünglich war der 9. Mülheimer Firmenlauf für Anfang Juli geplant. Wegen knapp 40 Grad und einer Gewitterwarnung hatten die Veranstalter das Event kurzfristig abgesagt und auf heute verschoben.





Die Strecke ist 5,5 Kilometer lang und führt über die Radtrasse, den Ringlokschuppen, die Ruhrinsel, den Wasserbahnhof, die Schloßbrücke und die Müga. Im Darlington Park befindet sich das Ziel. Dort finden auch die Siegerehrung und die After-Run-Party statt. Radio Mülheim ist wie gewohnt mit einem eigenen Team am Start.