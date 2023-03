Finanzspritze für neue Ausstellung im Tersteegenhaus

Das Fachwerkhaus in der Mülheimer Altstadt wird derzeit mit Millionenaufwand saniert. Für die Wiedereröffnung soll die bekannte Ausstellung erweitert werden. Das Konzept heißt "Das Haus auf dem Kirchenhügel". Hierüber soll u.a. die Geschichte des Kirchenhügels erzählt werde und die Geschichte des Hauses. Wann genau die Eröffnung ist, ist nicht bekannt. Die Sanierung des historischen Hauses gilt als extrem komplex und aufwändig. Der LVR gibt in der aktuellen Finanzierungsrunde über 260.000 Euro für 14 Kulturprojekte in Rheinland und Ruhrgebiet aus.